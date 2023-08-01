خفيف |ميدو يسخر من حكم مباراة الزمالك والشباب

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أن الفارس الأبيض تلقي خسارة أمام الشباب السعودي بسبب حكم المباراة الليبي عبد الواحد حريويدة .

وقال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أري أن نادي الزمالك بالغ بشدة فى احترام فريق الشباب السعودي ، وتعرضنا لظلم تحكيمي كبير، وركلة الجزاء التي تم احتسابها علينا وهمية ، وليس لها علاقة بكرة القدم.

واضاف:" أزمة حكم مباراة أمس بين الزمالك والشباب ليس فقط ركلة الجزاء ، بل كثرة الانذارات فى المباراة ، وليس له أى خبرات " حكم خفيف" ولاعب الكرة يشعر بذلك، وأسوأ ما فى مباراة أمس هو الحكم.

وتابع:" أري أن أوسوريو عليه بعض علامات الاستفهام فى مباراة الأمس مثل اللعب بـ شيكابالا فى مركز المهاجم كنت أتوقع نزول ناصر منسي، ولكن كل مدرب يري الانسب للفريق، والمدرب الكولومبي لا ننسي أنه فى ظروف صعبة من قبل البطولة العربية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة النصر السعودي ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة العربية من أجل حسم التأهل للدور المقبل بعد الخسارة أمام الشباب السعودي بهدف دون رد.