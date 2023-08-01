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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الأمن السابق ويهنئ الحالي بمنصبه الجديد.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،  اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ السابق، مدير أمن الغربية الحالي.

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جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور.

وأهدى محافظ كفر الشيخ اللواء خالد عبد السلام درعاً، مثنياً على مجهوداته طوال فترة عمله بالمحافظة، مساعداً لوزير الداخلية، مديراً لأمن كفر الشيخ، وجهوده المستمرة والعمل على استتباب الأمن بالمحافظة، وتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون والتنسيق المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن لتحقيق الاستقرار على أرض المحافظة لصالح أمن المواطن والتنمية.

كما هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ الحالي، متمنياً له دوام التوفيق في مهمته الوطنية لخدمة أهالي كفر الشيخ وفرض سيادة القانون، مؤكداً على التعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن، لصالح أمن المواطن، وتيسير حصوله على الخدمات المتعددة.

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التضامن الاجتماعي الخارجين عن القانون السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام للمحافظ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مدير أمن كفر الشيخ مدير امن الغربية نائب محافظ كفر الشيخ

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