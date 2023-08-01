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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص في إنفجار إسطوانة غاز بالعياط جنوب الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب شخص في الجيزة، جراء إنفجار إسطوانة غاز داخل منزل بقرية البليدة بمنطقة العياط جنوب الجيزة.

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إصابة شخص في الجيزة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن وورد بلاغا أفاد بإشتعال النيران في شقة بقرية البليدة بالعياط جراء تسرب غاز، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حدوث تسرب في الغاز نتج عنه إنفجار إسطوانة الغاز داخل الشقة، وإصابة شخص بحروق متفرقة جراء الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العياط لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة في الجيزة لتولي التحقيقات. 

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث حريق العياط

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