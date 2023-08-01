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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الفعاليات خلال شهر يوليو

صدى البلد

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة المنيا مشروعاً للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري 

تضمن التدريب تفقد إصطفاف المعدات التخصصية والمركبات والتحرك لمسافه 10 كم وكذا المرور على معسكر للإيواء العاجل ومستشفى للعزل الميدانى والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء المحافظة.

وفى إطار الإهتمام بذوى القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة وذلك بدار حرس الحدود ونادى طلائع الأسطول للقوات البحرية بمحافظة الأسكندرية بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات المصرية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري
قوات الدفاع الشعبي والعسكري
قوات الدفاع الشعبي والعسكري
قوات الدفاع الشعبي والعسكري
قوات الدفاع الشعبي والعسكري التنمية الشاملة القوات المسلحة محافظة المنيا قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري

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