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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يبحث سبل التعاون مع وفد مدينة جينج دا جين الصينية

محافظ أسوان والوفد
محافظ أسوان والوفد الصينى

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد مدينة جينج دا جين ( Jing de Zhen ) عاصمة الخزف فى دولة الصين الصديقة برئاسة هو زومى عمدة المدينة ، والسيد لو بينشنج نائب رئيس جامعة سيراميك ، وشينج جنغنج مديرة الإذاعة والتليفزيون والسياحة والثقافة ، ويو زوبنج مدير إدارة منطقة تطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة ، وون يانجن مدير معهد جنغدتشن الإمبراطورى وذلك فى حضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة ، والمهندس سيد مدنى رئيس مدينة أسوان ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والدكتور حسن الشقطى مستشار المحافظة الإقتصادى ، والدكتورة مرفت السمان إستشارى العلاقات الدولية.

 

 

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يأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل لفتح آفاق جديدة من الإستثمار للإستفادة من المزايا النسبية ، والمقومات الطبيعية والإقتصادية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة ، وعلى أنغام فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية. 

وقدمت عمدة مدينة جينج دا جين دعوة رسمية لمحافظ أسوان لحضور فعاليات مهرجان الخزف المزمع إقامته بالمدينة فى أكتوبر القادم. 

وتم إستعراض كافة المجالات والحوافز الإستثمارية والثروات التعدينية والمحجرية والمقومات السياحية التى تذخر بها أسوان من خلال عروض تقديمية وأفلام تسجيلية للمدينتين تتضمن العديد من الفرص الإقتصادية والمشروعات المستقبلية ، وكذا دراسة الجدوى لإقامة مدينة للجرانيت والرخام بأسوان ، كما تم إستعراض مقترحات لتفعيل مجالات التعاون والجدية فى التنفيذ بين أسوان وجينج دا جين ، والمتمثلة فى إنشاء المركز الثقافى المصرى الصينى للحرف التراثية والإبداعية ليكون مركزاً عالمياً متخصص فى فنون صناعة الخزف والفخار والسيراميك والمشغولات اليدوية بالتعاون مع جامعة أسوان.

 

 المشروعات الاستثمارية

وتفعيل الإستثمار الصينى فى المشروعات المتنوعة التى سيتم تنفيذها فى المنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر لدعم سبل التصدير لأفريقيا وأوروبا وآسيا فى المجال الصناعى والتجارى ، وخاصة فى ظل التشابة مع مبادرة الرئيس الصينى الحزام والطريق ، فضلاً عن تفعيل المجال الثقافي والفنى ، علاوة على التنسيق بين جامعة أسوان وجامعة السيراميك بمدينة جينج دا جين لإنشاء قسم للخزف والصينى بحيث يتم الدراسة به لمدة عامين فى كل جامعة ، وتم كذلك الإتفاق على تصميم لوحة فنية بمقاسات معينة تم تقسيمها بين المدينتين ، مع إبرام بروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم لتعزيز كافة أوجه التعاون بين أعضاء شبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة اليونسكو. 

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بزيارة الوفد الصينى لأسوان وهو الذى يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية ، وما تمتلكه من هوية بصرية متميزة ، وتمتعتها بالإستقرار الأمنى بإعتبارها واحة الأمن والأمان ، وكذا إنفراد أسوان بتنوع المنتج السياحى بها ، وهو الذى يتكامل مع حسن الإستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم. 

وأكد المحافظ على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى مطالباً بإعطاء الأولوية لجذب المشروعات الإستثمارية والإقتصادية فى ظل توافر الكثير من الفرص ، وتنوع الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة ، فضلاً عن موقعها الجغرافى وما تمتلكه من موانئ ومطارات. 

وأشادت عمدة مدينة جينج دا جين ، والوفد المرافق لها بما شاهدوه من جهود كبيرة فى التطوير والتجميل ، وأيضاً التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى. 

وقدمت عمدة المدينة شكرها لمحافظ أسوان على حرصه وإهتمامه بالإرتقاء والنهوض بأسوان فى كافة المجالات والقطاعات بإدارة واعية ومستنيرة. 

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وعمدة مدينة جينج دا جين الدروع والهدايا التذكارية المرتبطة بالهوية البصرية والمشغولات اليدوية وذلك تعبيراً عن علاقات الصداقة بين الجانبين. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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