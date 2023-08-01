السكرتير العام بأسوان تشهد ندوة تعريفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المهندسة فاطمة إبراهيم بحضور فعاليات الندوة التعريفية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة والتى نظمها فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بقيادة الدكتورة رحاب على ، وبمشاركة مديرى الإدارات والموظفين العاملين بالديوان العام ومجلس مدينة أسوان، وذلك استمراراً للجهود المبذولة للإستعداد والتجهيز لإنطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ودورها فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بمختلف التخصصات وبالجودة المطلوبة وخاصة فى المناطق والقرى البعيدة والنائية.

التأمين الصحي

وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستى اللازم لإنطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل ، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع التوجيهات المتواصلة للرئيس السيسى للاهتمام ودعم الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية ورؤية مصر(٢٠٣٠).

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وخلال الندوة التعريفية إستعرضت الدكتورة رحاب على شرح موجز لأهداف ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل ومكوناتها الرئيسية ، بالإضافة إلى بيان دور هيئة الإعتماد والرقابة الصحية GAHAR بإعتبارها أحد المكونات الثلاث الرئيسية للمنظومة الجديدة وذلك فى إطار القانون رقم 2 لسنة 2018 من أجل ضمان جودة الخدمات الصحية للمنشآت المسجلة والمعتمدة ، بجانب شرح عدد من المميزات التى يحصل عليها المنتفعين بالمنظومة سواء من المرضى أو مقدمى الخدمات الصحية.

ندوة تعريفية

وقد شهدت فعاليات الندوة فتح باب المناقشة والحوار المفتوح للرد على أبرز وأهم الأسئلة والإستفسارات الخاصة بتفعيل منظومة التأمين الصحى الجديدة ، وبيان طريقة وآليات الإشتراك فيها من أجل العمل على توسيع ونشر جهود التوعية لتحفيز وتشجيع الموظفين وأسرهم وغيرهم من المواطنين للإقبال على التسجيل وضمان الإستفادة من الخدمات الطبية المتكاملة التى ستقدمها المنظومة الجديدة بالأسعار المناسبة وبالجودة العالية المنشودة .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد الأولى على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة " مكفوفين " بمجموع درجات 393 درجة من مدرسة النور للمكفوفين حيث قام المحافظ بمنح الطالبة هاجر شهادة تقدير وميدالية التميز ، وأيضاً مكافأة مالية قدرها 10 ألاف جنيه تقديراً لتفوقها الدراسى ، وتحفيزاً لإستكمال تفوقها فى مرحلة التعليم الجامعى.