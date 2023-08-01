عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام بأسوان تشهد ندوة تعريفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

جانب من الندوة التعريفية
جانب من الندوة التعريفية للتأمين الصحى الشامل بأسوان

 كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المهندسة فاطمة إبراهيم بحضور فعاليات الندوة التعريفية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة والتى نظمها فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بقيادة الدكتورة رحاب على ، وبمشاركة مديرى الإدارات والموظفين العاملين بالديوان العام ومجلس مدينة أسوان، وذلك استمراراً للجهود المبذولة للإستعداد والتجهيز لإنطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

 

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ودورها فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بمختلف التخصصات وبالجودة المطلوبة وخاصة فى المناطق والقرى البعيدة والنائية.

محافظ أسوان: الدولة المصرية قادرة على حل مشكلة انقطاع الكهرباء بالوعي والانتماء

محافظ أسوان يشيد بجهود مصر الخير لاستكمال مشروع الإطعام للأسر الأكثر احتياجا

التأمين الصحي 

وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستى اللازم لإنطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل ، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع التوجيهات المتواصلة للرئيس السيسى للاهتمام ودعم الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية ورؤية مصر(٢٠٣٠). 

.

وخلال الندوة التعريفية إستعرضت الدكتورة رحاب على شرح موجز لأهداف ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل ومكوناتها الرئيسية ، بالإضافة إلى بيان دور هيئة الإعتماد والرقابة الصحية GAHAR بإعتبارها أحد المكونات الثلاث الرئيسية للمنظومة الجديدة وذلك فى إطار القانون رقم 2 لسنة 2018  من أجل ضمان جودة الخدمات الصحية للمنشآت المسجلة والمعتمدة ، بجانب شرح عدد من المميزات التى يحصل عليها المنتفعين بالمنظومة سواء من المرضى أو مقدمى الخدمات الصحية.

 

ندوة تعريفية

وقد شهدت فعاليات الندوة فتح باب المناقشة والحوار المفتوح للرد على أبرز وأهم الأسئلة والإستفسارات الخاصة بتفعيل منظومة التأمين الصحى الجديدة ، وبيان طريقة وآليات الإشتراك فيها من أجل العمل على توسيع ونشر جهود التوعية لتحفيز وتشجيع الموظفين وأسرهم وغيرهم من المواطنين للإقبال على التسجيل وضمان الإستفادة من الخدمات الطبية المتكاملة التى ستقدمها المنظومة الجديدة بالأسعار المناسبة وبالجودة العالية المنشودة .

 

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد الأولى على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة " مكفوفين " بمجموع درجات 393 درجة من مدرسة النور للمكفوفين حيث قام المحافظ بمنح الطالبة هاجر شهادة تقدير وميدالية التميز ، وأيضاً مكافأة مالية قدرها 10 ألاف جنيه تقديراً لتفوقها الدراسى ، وتحفيزاً لإستكمال تفوقها فى مرحلة التعليم الجامعى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتحتار| كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023.. مصادر بـ «التعليم العالي» تكشف

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

3 جنيهات زيادة جديدة على العلبة.. هل حركت الشرقية للدخان أسعار السجائر؟

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

ننشر الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لجميع الشُعب

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

هدد بفسخ عقده .. هل ينجح الزمالك في خطف مهاجم الأهلى؟

ترشيحاتنا

خطة سرية.. بوليتيكو تفجر مفاجأة صادمة بشأن الوفاة المحتملة لـ زيلينسكي

خاص| إشادة صينية بدور الإعلام المصري.. صور

باحث: مهاجمة الرموز والثوابت الدينية تدفع الشاب إلى التطرف

خاص| أول صورة لوثيقة التعاون بين الإمارات والصين

موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة.. سعر الدولار اليوم.. ومفاجأة بأسعار الذهب|التوك شو

يا فرحة ما تمت| إصابة 22 بينهم أطفال بالتسمم في سوهاج.. والسبب “جاتوه” النجاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة أسعار السجائر.. 3 طرق للإقلاع عن التدخين فورا

احذر.. تناول الشاي بهذه الطريقة يسبب كارثة صحية

فيديو أثار ضجة.. وزير مالية النيجر يجهش بالبكاء| اعرف السبب

دراسة تحذر .. هذا النوع من الزيت يدمر الأمعاء ويسبب كوارث صحية

فيديو

1000 جنيه | تراجع في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة تنتظر الجنيه الذهب

88.29 % .. تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وقف المعاش فورا في هذه الحالة.. تفاصيل موعد صرف شهر أغسطس

ضحايا الثانوية العامة.. طلاب أنهوا حياتهم بطرق مأساوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ