الأعلى للإعلام يستنكر هجوم "الجزيرة" على القضاء المصري



استنكر المجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشدة تدخل قناة الجزيرة في شأن يخص منظومة القضاء المصري، واستهداف العدالة بالهجوم والتجريح، إزاء قضايا منظورة أمام المحاكم المدنية، وتأخذ حقها في الدفاع العادل وفقاً للقوانين المصرية التي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

يأتى ذلك في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الحفاظ على العلاقات الطيبة التي تربط بين مصر وقطر على الأصعدة الرسمية والشعبية والإعلامية، والاحتكام إلى قواعد الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الشقيقة.

واوضح المجلس انه في إطار الحرص على تعظيم العلاقات على مختلف الأصعدة وعدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يكرر التزامه بأقصى درجات ضبط الممارسة الإعلامية إزاء اعتداءات سافرة تمارسها قناة الجزيرة ضد القضاء المصري، ودفاعها عن عناصر تحاكم على ذمة قضايا متعلقة بالانضمام إلى جماعات محظورة قانوناً ومتهمة بالإرهاب، وتحصل على فرصتها العادلة أمام القضاء الطبيعي وليس الاستثنائي.

و يعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أمله في الإقلاع عن تلك السياسات الإعلامية العدائية، يحتفظ بحقوقه في الرد، دون الإساءة لأحد.