محافظ السويس يبحث مع مدير الأمن الجديد خطط تأمين المدينة

بحث اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه خطط تأمين المدينة مع اللواء حسام الدين أحمد محمد الدح مدير أمن السويس الجديد. بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي سكرتير عام المحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

رحب المحافظ بمدير الأمن مقدما التهنئة بتوليه قيادة مديرية أمن السويس.

تطرق الحديث حول الإجراءات الأمنية لبث الأمن والأمان وتحقيق الانضباط بالشارع السويسي والتعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن للحفاظ على الأمن لصالح المواطن السويسى.

مؤكدًا علي الاعتزاز بدور وزارة الداخلية فى أمن وسلامة الوطن والمواطنين وتقديره وأحترامه لمديري أمن السويس السابقين وأطيب تمنياته له وجميع معاونيه بالنجاح والتوفيق.