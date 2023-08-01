عيش أجواء البحر ..طريقة عمل الفريسكا الإسكندراني في المنزل

الفريسكا الإسكندراني من أنواع الحلويات المشهورة في مدينة الإسكندرية وخاصة في فصل الصيف حيث تنتشر على الشواطئ والكورنيش ويحبها الأطفال والكبار كثيرا وتقدم لأكثر من طريقة فمنها السادة ومنها فريسكا المكسرات ومنها فريسكا التفاح اللذيذة ..

طريق عمل الفريسكا

نقدم لكم طريقة عمل الفريسكا الإسكندراني بكل أسرارها وخطواتها.

المقادير :

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة او البودر.

ملعقة من الخميرة الفورية أو الخميرة البودر.

ثلاث حبات من بياض البيض.

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.

كيس من البيكنج بودر.

كوب من الزيت النباتي أو الزبدة.

نصف كوب من العسل الأبيض.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

ربع كوب من المكسرات المشكلة حسب الرغبة.

نصف كوب من السكر البودرة.

خطوات تحضير الفريسكا الاسكندراني:

قومي بإذابة الخميرة في اللبن السائل ويجب أن يكون دافئ.

غطي الكوب واتركيه لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

أحضلاي محضر الطعام أو العجان وضعي به الزيت أو الزبدة مع السكر.

أضيفي بياض بيضتان إلى المكونات ثم اخلطي.

تضاف الفانيليا واخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط فاتح اللون.

قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوايب والتكتلات.

أضيفي الدقيق بالتدريج إلى الخليط مع العجن.

أضيفي البيكنج بودر وقلبي.

أبدأي في إضافة اللبن المذاب به الخميرة بالتدريج مع العجن الستمر.

بعد أن تحصلي على عجينة متجانسة وسائلة القوام غطيها واتركيها لمدة ساعة حتى ترتاح.

قومي بتسخين صينية لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت على النار.

ضعي كمية بسيطة من العجين في الطاسة وافرديها حتى تكون طبقة رقيقة.

قلبي العجينة على الجانبين حتى تنض وكرري الخطوات حتى تنتهي من كل كمية العجين وتحصلي على رقائق كثيرة.

لتحضير الحشو امزجي كلاً من العسل الأبيض والمكسرات وجوز الهند وضعيها على النار.

ضعي الحشو بين رقائق الفريسكا وضعيها فوق بعضها طبقات ثم زينيها بالسكر البودر.