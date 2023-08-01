بالأسماء.. مدير أمن المنوفية يعتمد الحركة الداخلية لضباط الشرطة

اعتمد اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية الحركة الداخلية لرؤساء المباحث ومفتشي الداخلية في جميع مراكز المحافظة.

وشملت الحركة استمرار عدد من رؤساء المناصب في مناصبهم ومنهم المقدم أحمد عرفة رئيسا لمباحث شبين الكوم والمقدم محمد المغربي رئيسا لمباحث مركز شبين الكوم والرائد محمد فرغلي رئيسا لمباحث بركة السبع والرائد محمود محروس رئيسا لمباحث السادات والرائد أحمد كشك رئيسا لمباحث الباجور والمقدم مصطفي حسانين رئيسا لمباحث أشمون.

كما شملت الحركة تعيين كلا من الرائد أحمد عبد القوي رئيسا لمباحث قويسنا والرائد محمد جمال رئيسا لمباحث مركز منوف والرائد عمرو سعد رئيسا لمباحث منوف والمقدم كريم الضبع رئيسا لمباحث الشهداء والرائد محمد شكري رئيسا لمباحث تلا.

وشملت الحركة، المقدم أحمد واصل مفتشا لمباحث الشهداء وتلا والمقدم عمرو واصل مفتشا لمباحث المعلومات الجنائية المقدم محمد عشماوي للتحريات والمقدم أسر جلال مباحث المخدرات.

كما تم تجديد الثقة للرائد أمير فراج بإدارة العلاقات العامة ونقل المقدم مراد أبو الدهب إلى مديرية أمن جنوب سيناء.