هدية نجاح الثانوية العامة.. أشهر سيارة مستعملة في مصر

بعد ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة رسمياً، يبحث العديد من الآباء عن شراء هدايا قيمة لأبنائهم، وتعتبر السيارات من أشهر الهدايا وذلك للذهاب بها للجامعة، من أبرز السيارات الاقتصادية المتاحة شيفروليه لانوس موديل 2011.

شيفروليه لانوس موديل 2011

محرك شيفروليه لانوس موديل 2011

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 بمحرك يضخ قوة تصل الى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل الى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

يبلغ طول السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 نحو 4237 مم ، وعرض كلي يبلغ 1678 مم، وارتفاع يبلغ 1432 ، ويصل العرض الكلي للسيارة الى 2520 مم، ويبلغ وزن السيارة فارغاً 1010 كجم، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر.

شيفروليه لانوس موديل 2011

أسعار السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 165 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.