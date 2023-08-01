زوجة لاعب الزمالك السابق تتألق بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

نشرت المذيعة دينا سليم زوجة الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق صورةجديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت "زوجة الغندور" بإطلالة راقية، حيث إرتدت تى شيرت انيق باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها البنية تنسدل على كتفيها بشكل ويفي مرتب ولامع، مع مكياجًا ناعمًا.

تلقى الزمالك الهزيمة الأولى له في البطولة العربية للأندية المقامة بالسعودية أمام نظيره الشباب السعودي بهدف دون رد، في ثاني جولات مرحلة المجموعات بالبطولة.

موعد مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية

ومن المقرر أن يلتقي فريق النصر بنظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، يوم الخميس المقبل الموافق 3 من أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر.