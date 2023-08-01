الأمم المتحدة تحسم الجدل بشأن مشاركتها في محادثات السلام الأوكرانية بالسعودية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة لن تشارك في هذه المرحلة في محادثات السلام الأوكرانية في المملكة العربية السعودية.

وقال حق، خلال مؤتمر صحفي: “لست على علم بأي مشاركة للأمم المتحدة في هذه المرحلة. إذا تغير ذلك، سأخبركم بذلك”.

وفي وقت سابق، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الاجتماع المرتقب بشأن أوكرانيا في السعودية، قائلًا إنه سيكون مفيدًا إذا كان يساعد الغرب على إدراك عدم جدوى "خطة زيلينسكي".

وقالت زاخاروفا تعليقا على خطط إجراء مفاوضات في جدة، بشأن تسوية أوكرانية: "الآن يتم اقتراح عدد أكبر من المبادرات المختلفة. نحن على اتصال بالشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تعقده المملكة العربية السعودية، إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود بالكامل لخطة زيلينسكي، فسيكون مفيدًا".