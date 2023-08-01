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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ثروت الخرباوي: 100 ألف جنيه مرتب مرشد الإخوان الإرهابية الأسبق مهدي عاكف

الدكتور ثروت الخرباوي
الدكتور ثروت الخرباوي الكاتب والمفكر الإسلامي

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، عن أن 100 ألف جنيه مرتب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية الاسبق مهدي عاكف كان تحت مسمى بدل تفرغ.

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خلف مول شهير| ثروت الخرباوي يكشف مكان السلاح في اعتصام رابعة الإرهابي

وقال الدكتور ثروت الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، من ميدان هشام بركات، المذاع على قناة صدى البلد، إن اعتصام رابعة عطل أساليب الحياة، موضحًا أن هناك الجماعة الإخوان الإرهابية شكلت في رابعة «لجنة النظام» تقوم بالاطلاع على المتواجدين في ميدان رابعة، بجانب فحص بطاقتهم الشخصية.

وتابع  الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي،  أن : لجنة النظام مشكلة من مسئولين من جماعة الإخوان الإرهابية بكل المحافظات، لذا من السهل التعرف على المعتصمين في رابعة، موضحًا أن قاعات المناسبات بمسجد رابعة تحولت لمقر لتعذيب أي شخص تشك في جماعة الإخوان الإرهابية أنه لا ينتمي لهم.

وأوضح الخرباوي، أن لجنة تقصي الحقائق كانت في منتهى الحياد، ولم تعتمد على تاريخ عنف الإخوان منذ نشأتها، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية اتفقت مع قوى الشر لإعلان اعتصام رابعة، يتخلله إعلان حكومة موازية للحكومة المصرية، وتشكيل وزارء ومسئولين في رابعة.

وأشار الخرباوي إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تستهدف إعلان حكومة موازية لأخذ دعم خارجي والحصول على اعتراف من بعض الدول، مما يكسبهم قوة إضافية.

وتابع: جماعة الإخوان كانت تسعى لوجود حكومتين لكي تنسي العالم ثورة 30 يونيو، وترغب في توصيل رسالة أن ما يجري في مصر ليس ثورة بل هو صراع حكومة موالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وحكومة أخرى موالية للشعب المصري. 

ثروت الخرباوي جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية أحمد موسى رابعة

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