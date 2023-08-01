سامية الطرابلسي تستمتع بالصيف في حمام السباحة

سحرت الفنانة سامية الطرابلسي، أنظار متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت سامية الطرابلسي بإطلالة جريئة داخل حمام السباحة، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

يذكر أن آخر أعمال سامية الطرابلسى مشاركتها فى مسلسل كشف مستعجل، بطولة كوكبة من النجوم، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.



كما شاركت فى مسلسل "أولاد عابد" بطولة آيتن عامر، ورياض الخولى، وصبرى فواز، ومحسن محيى الدين، وصفاء الطوخى، وانتصار، ومى الغيطى، وإيهاب فهمى، وفراس سعيد، وصفوة، وسما إبراهيم، وجميل برسوم، وتاتيانا، ومحمد رضوان، وسارة ناجى، وعفاف مصطفى، وأسامة عبد الله، من إخراج أكرم فريد ومن تأليف سماح الحريرى.