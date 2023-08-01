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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية لاعتماد الموازنة الجديدة

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران

انعقدت اليوم أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برئاسة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وبحضور أعضاء الجمعية العموميه وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لاستعراض عدد من الموضوعات الهامة؛  والتي جاء على رأسها اعتماد الموازنة التقديرية بشقيها الاستثماري والجاري للعام المالي 2023/2024 .

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة التطوير التي تتبناها الشركة الوطنية مصر للطيران وسبل تحديث أسطولها الجوي وآليات تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني والتي تتماشى مع الأهداف التنموية الشاملة لرؤية الجمهورية الجديدة.

ويأتي اجتماع اليوم استكمالا  لانعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات القابضة التابعة لوزارة الطيران المدني والتي تمت على مدار اليومين الماضيين لكل من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لاعتماد الموازنات التقديرية للشركات واستعراض خطط التطوير الشاملة للمطارات المصرية.

هذا وقد أشاد وزير الطيران المدنى بالجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة، وحثهم على مواصلة الجهود المكثفة والتعاون الفعال من أجل تعزيز العوائد الإقتصادية ودعم المشروعات التنموية الجديدة.

كما شدد على تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية في مجال النقل الجوي.

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وزير للطيران العاصمة الإدارية الجديدة الفريق محمد عباس حلمى الجهاز المركزي للمحاسبات مصر للطيران

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