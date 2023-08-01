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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات جديدة على موسكو.. زيلينسكي يهدد روسيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن استعداد أوكرانيا لشن ضربات جديدة على أراضي روسيا.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي: "بدأ اليوم بتقارير جيدة للغاية من قبل ممثلي قوات الدفاع والأمن في دولتنا... كان هناك أيضًا تقرير مفصل منفصل من قبل رئيس مديرية المخابرات الرئيسية كيريل بودانوف.. سيشعر المحتلون بالتأكيد برد فعلنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بعد هجوم جديد بطائرة بدون طيار على موسكو، بأنه سيكون هناك المزيد من "الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية"، معترفا بمسؤولية بلاده عن هذا الهجوم.

وكانت قالت وزارة الدفاع الروسية، قالت في وقت سابق من اليوم، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار فوق منطقة موسكو، وتحديداً فوق منطقتي أودينتسوفو ونارو فومينسك، بينما تعرضت الثالثة للتشويش عبر تقنيات الحرب الإلكترونية ثم سقطت في مدينة موسكو بالأخص فوق ناطحة سحاب.

بدوره، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تعارض الضربات على البنية التحتية المدنية وتريد وقفها فورا.

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جاءت تصريحات حق، تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على العاصمة الروسية موسكو.

وقال حق، في إفادة صحفية: "ليس لدينا معلومات مباشرة حول الهجوم.. ولكن من الواضح أننا ضد أي هجمات على الأهداف المدنية، أينما نفذت. على سبيل المثال، إذا كانت هناك ضربة على أهداف مدنية في موسكو، فإننا نعارضها ونريد أن تتوقف".

زيلينسكي أوكرانيا روسيا

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