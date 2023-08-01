مدير أمن بني سويف يعتمد حركة الضباط الداخلية

اعتمد اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات رؤساء المباحث بأقسام ومراكز الشرطة التسع بالمحافظة.

وتضمنت حركة التنقلات الآتي: المقدم محمود فؤاد رئيسًا لمباحث قسم شرطة بندر بني سويف، والمقدم أشرف الخولي رئيسًا لمباحث مركز شرطة بني سويف، والمقدم محمد قاسم رئيسًا لمباحث قسم شرطة مدينة بني سويف الجديده "شرق النيل".

والمقدم محمد محروس، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الواسطى، والمقدم أحمد جمال رئيسًا لمباحث مركز شرطة ناصر، والمقدم أحمد بهجت رئيسًا لمباحث مركز شرطة إهناسيا، والمقدم حسام الريدي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة سمسطا، والمقدم شريف جمال رئيسًا لمباحث مركز شرطة ببا، والمقدم عماد عثمان، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الفشن.

وتضمنت حركة تنقلات ضباط الشرطة بمديرية أمن بني سويف، الآتي: تكليف العقيد عبدالله السنوسي، رئيسًا لمباحث الأموال العامة والمقدم مصطفي أبوطالب رئيسًا لمباحث مرور بني سويف، والمقدم أحمد عبداللطيف مديرًا لمكتب مدير أمن بني سويف، والمقدم أحمد عبدالعظيم وكيلًا لفرع البحث الجنائي جنوب بني سويف، والمقدم مصطفي أبوعقرب مفتشًا لمباحث قسم بني سويف، والمقدم أحمد حسين مفتشًا لمباحث الفشن .

كما تضمن الحركة ندب العميد محمد نفادي مأمورًا لمركز شرطة ببا، والعقيد أحمد علي مأمورًا لمركز شرطة سمسطا، والمقدم عمرو حامد مأمورًا لمركز شرطة الفشن، والرائد أحمد سمير جابر معاون أول لمباحث ناصر، والرائد الحسن إبراهيم معاون أول ومباحث مركز بني سويف، واالرائد أحمد فضل مفتشًا لمباحث مركز بني سويف وقسم مدينة بني سويف، والرائد مصطفي شعبان معاون أول لمباحث إهناسيا، والرائد محمد عاطف محفوظ معاون أول لمباحث ببا، والنقيب على الخولي وكيلًا لقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن بني سويف.