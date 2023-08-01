اليوم الحاسم.. إعلامي يعلن مفاجأة بشأن الموعد النهائي لدفع كهربا غرامة الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن يوم الخميس سيكون اجتماع للجنة الانضباط بالفيفا بشأن غرامة محمود كهربا لصالح نادي الزمالك، مشيرا إلى أن غدًا الأربعاء سيكون حاسم في موضوع اللاعب وفقًا لتصريحات محاميه في وقت سابق.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس توبوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هناك أيضًا اجتماع للجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم للنظر في ملف محمود كهربا والعقوبة التي فرضت ضد اللاعب على خلفية أحداث مواجهة الأهلي والزمالك في الدور الأول من بطولة الدوري بعد تنازل الاهلي عن الدعوى القضائية وقد يتم إصدار عقوبة ضد اللاعب غدًا".

وأضاف: "علي العباسي محامي كهربا كان يريد التسويف في القضية الخاصة بغرامة الزمالك، خصوصا في ظل احتمالات إيقاف اللاعب محليًا، لكن هناك اتجاه آخر داخل النادي الأهلي ولدى اللاعب في حال جاهزية الغرامة بالكامل يتم تسديدها وإنهاء الملف تماما، وعدم الدخول في مغامرة قد تعرض الفريق لفقدان خدمات اللاعب.

وتابع: "الأهلي يريد الاستعانة بكهربا في البطولات المقبلة، خصوصا في حال عدم ضم مهاجم أجنبي حتى الآن وامكانية الحاجة للاعب في كأس السوبر الافريقي الذي لم يحدد موعده بشكل نهائي حتى الآن".

وأكمل: "طالما أموال كهربا جاهزة، فإن إدارة النادي الأهلي تطالب اللاعب بتسديد المبلغ، وغلق الملف تماما".

وأكد: "هناك معلومات وصلتني صحيحة بنسبة 99%، أن غدًا الاربعاء، سيقوم محامي كهربا بتحويل الغرامة المالية لحساب نادي الزمالك لغلق الملف نهائيا، والأهلي لا يلجأ (للكيد) لكنه يبحث فقط عن النجاحات داخل وخارج الملعب".

وأتم: "الأهلي أدار الأزمة بنجاح بعدما تم فصل اللاعب عن القضية والتي قد تؤثر على نجاحه مع الفريق، كما أنها كانت أزمة كبيرة بين جماهير الناديين، كما أن وسائل الإعلام نفسها كانت منقسمة، واستطاع الأهلي فصل اللاعب عن الأحداث المشتعلة بسبب تلك القضية على مدار شهور طويلة، وكان كهربا من أفضل اللاعبين في الموسم الحالي، وكهربا هو شخصية العام في الوسط الرياضي رغم تفوق لاعبين آخرين في الأهلي".