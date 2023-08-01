أمير عزمي مجاهد: الحكم الليبي ظلم الزمالك أمام الشباب السعودي

أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن فريق الزمالك تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الشباب السعودي في البطولة العربية مشيرا إلى أن الزمالك كان يستحق التعادل على أقصي تقدير.



وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن الحكم الليبي ظلم الزمالك أمام الشباب السعودي وركلة جزاء الشباب السعودي "غير صحيحة".

وتابع:"الزمالك كان يحتاج إلى الفوز على فريق الشباب السعودي من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور التالي في البطولة العربية".