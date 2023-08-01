عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مادلين مطر تقضي إجازتها الصيفية على حمام السباحة

مادلين مطر
مادلين مطر

شاركت الفنانة مادلين مطر، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت اللبنانية مادلين مطرفي الصور مرتدية ملابس البحر الجريئة، وتجلس داخل حمام السباحة، ويظهر في الخلفية منظر رائع وخلاب للطبيعة.

اخر اعمال مادلين مطر

وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر في ​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

مشوار مادلين مطر الفني

المطربة اللبنانية مادلين مطر، اليوم بعيد ميلادها حيث ولدت في بيروت لأسرة مسيحية الديانة، درست الغناء الشرقى في المعهد الوطني العالي للموسيقى بلبنان واستمع إلى صوتها الفنان الكبير الراحل وديع الصافي، وأُعجب بصوتها واصطحبها معه إلى لندن للأشتراك معه في إحدى الحفلات الخيرية للجالية اللبنانية في لندن وحققت نجاحا كبيرًا في هذه الحفلة وأشادت بها الصحف مما شجعها على احتراف الغناء.

سجلت لها إحدى شركات الكاسيت أغنية (لو يوصفوك) ضمن البوم غنائي كوكتيل لعدة مطربين وحققت لها هذه الأغنية شهرة واسعة ثم توالت اعمالها الغنائية الناجحة بعد ذلك، ثم عدة ألبومات غنائية مع كليبات مصورة زادت نجاحها وانتشارها الفني في العالم العربي.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠٢٣٠٢٤
IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠٢٣٠٢٤
IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠١٠٨١٠
IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠١٠٨١٠
IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠١٠٧٤٥
IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠١٠٧٤٥

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

فرصة ذهبية.. تفاصيل مصروفات الجامعات الأهلية وبشرى لهؤلاء الطلاب

رغم حاجه الزمالك له .. الأهلي يرغب في فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

أقل من العام الماضي.. بشرى لطلاب الثانوية 2023 بشأن تنسيق كليات القمة

عرض ماريو بالوتيلي على الأهلي مقابل مبلغ ولا في الأحلام.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المصريون اشتروا 17.3 طن في شهرين.. شعبة الذهب تكشف التفاصيل

على جمعة يكشف عن فريقين ضلا طريقهما في طاعة الله

تعرف على بديل علي معلول في الموسم الجديد

وصلت لطريق مسدود.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

الثقة الزائدة في النفس.. ثلاثة أسباب رئيسية تؤدي لغرق المصطافين| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث ومتى بدأ؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

للأطفال والرضع والحامل.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا في البيت

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ