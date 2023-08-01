مادلين مطر تقضي إجازتها الصيفية على حمام السباحة

شاركت الفنانة مادلين مطر، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت اللبنانية مادلين مطرفي الصور مرتدية ملابس البحر الجريئة، وتجلس داخل حمام السباحة، ويظهر في الخلفية منظر رائع وخلاب للطبيعة.

اخر اعمال مادلين مطر

وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر في ​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

مشوار مادلين مطر الفني

المطربة اللبنانية مادلين مطر، اليوم بعيد ميلادها حيث ولدت في بيروت لأسرة مسيحية الديانة، درست الغناء الشرقى في المعهد الوطني العالي للموسيقى بلبنان واستمع إلى صوتها الفنان الكبير الراحل وديع الصافي، وأُعجب بصوتها واصطحبها معه إلى لندن للأشتراك معه في إحدى الحفلات الخيرية للجالية اللبنانية في لندن وحققت نجاحا كبيرًا في هذه الحفلة وأشادت بها الصحف مما شجعها على احتراف الغناء.

سجلت لها إحدى شركات الكاسيت أغنية (لو يوصفوك) ضمن البوم غنائي كوكتيل لعدة مطربين وحققت لها هذه الأغنية شهرة واسعة ثم توالت اعمالها الغنائية الناجحة بعد ذلك، ثم عدة ألبومات غنائية مع كليبات مصورة زادت نجاحها وانتشارها الفني في العالم العربي.