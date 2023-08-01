تعرف على بديل علي معلول في الموسم الجديد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يعتمد على كريم الدبيس في الجبهة اليسرى بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الدبيس سيكون بديلا للتونسي علي معلول، ولن يتم التعاقد مع ظهير أيسر ومحمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، بالموسم المقبل".

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وجهازه المعاون، اليوم على زيارة فرع النادي بالقاهرة الجديدة.



والتقى كولر مع محمود الخطيب رئيس النادي، ثم اصطحبه العميد أحمد النحاس مدير فرع التجمع الخامس، في جولة تفقدية لمنشآت النادي والملاعب والمقرات الإدارية.



وأبدى كولر إعجابه الشديد بما يملكه الفرع من ملاعب رياضية وإمكانات خدمية ووسائل ترفيهية.