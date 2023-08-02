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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فؤاد علام: السادات استعان بالإخوان لمواجهة الناصريين والشيوعيين

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام الخبير الأمني

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن الرئيس محمد أنور السادات استعان بجماعة الإخوان الإرهابية لمواجهة الشيوعيين والناصريين.


ولفت علام، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الشيوعيين والناصريين كانوا يهاجمون السادات بضراوة، وما أثار السادات وقتها أنهم كانوا يخوضون في عرضه، ويتناولون السيدة جيهان السادات بالسوء بالكذب والافتراء.


وتابع: "كان في 4 شخصيات، وكانوا مقربين للسادات، وبينهم شخص يدعى محمد عثمان إسماعيل، واقترحوا عليه بأن يواجه الناصريين والشيوعيين عن طريق الإخوان، وبالفعل استعان السادات بالإخوان، وقتتها كلف السادات بأن يتم الاستعانة بأي عدد وأشخاص من الإخوان لمواجهة الشيوعيين والناصريين".


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.


ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اللواء فؤاد علام الإخوان السادات جماعة الإخوان الإرهابية الشيوعيين محمد الباز

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