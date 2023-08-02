ربنا ميجبش طلاق.. تعليقات السوشيال على زواج عمرو راضي وهدير النحاس

انتشرت ظاهرة غريبة بين المشاهير حيث نشهد انفصال لكثير من البلوجرز والمؤثرين بعد فترات قليلة من الارتباط والزواج حتى أن البعض ينفصل بعد أن أصبح بينهم أبناء، الأمر الذي اثاره بعض رواد المواقع اثناء حفل زفاف البلوجر عمرو راضي على هدير النحاس.

وقال أحد المغردين على موقع تويتر “فرح عمرو راضي على هدير النحاس عدى في هدوء، اتمنى من الله ميحصلش بينهم انفصال قريب”

وانهالت التعليقات داعين الله استمرار الهدوء والسعادة على حياتهما الزوجية وطول العمر معا.

وكانت مواقع التواصل قد شهدت مؤخرا حالات متعددة من الانفصال أن آخرها انفصال البلوجر احلام عادل عن زوجها احمد العجمي ، للمرة الثانية، بعد فترة زواج دامت عام واحد وإنجاب طفل لهما.

وكانت احلام سابقا قد أعلنت انفصالها عن العجمي بعد عودتهما من رحلة عمرة قالت أنها عادت منها مضروبة ومطلقة بسبب مصليات اشترتها من السعودية لأصدقائها البنات والاولاد.

وسبق ذلك اعلان ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٩ ، البلوجر دلا المهندس، انفصالها عن المهندس كريم مكرم بعد قصة حب عنيفة وحفل زفاف اسطوري لم يدم بعدها زواجهما سوى اشهر معدودة.

وعن سبب الانفصال، كانت دلا المهندس قد المحت عن تعرضها للخيانة مما أفقدها الثقة في العلاقات العاطفية في حياتها، بنما لم يتحدث كريم عن انفصالهما ويعيش الان في رحلة داخل المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، كان المطرب حسن شاكوش قد انفصل عن زوجته بعد أيام فقط من الزواج وتستمر المشاكل والدعاوى القضائية بينهما حتى الان، بعد أن شهدا حفل زفاف اسطوري سجدت فيه العروسة سجدة شكر لله على تلك الزيجة