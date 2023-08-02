عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ربنا ميجبش طلاق.. تعليقات السوشيال على زواج عمرو راضي وهدير النحاس

فرح عمرو راضي
فرح عمرو راضي

انتشرت ظاهرة غريبة بين المشاهير حيث نشهد انفصال لكثير من البلوجرز والمؤثرين بعد فترات قليلة من الارتباط والزواج حتى أن البعض ينفصل بعد أن أصبح بينهم أبناء، الأمر الذي اثاره بعض رواد المواقع اثناء حفل زفاف البلوجر عمرو راضي على هدير النحاس.

txt

صدى البلد يكشف تكلفة فرح البلوجر عمرو راضي وسر لحظات التجهيزات الأخيرة | صور

txt

قصر آخر أمراء المماليك بمصر.. مكان فرح عمرو راضي وأسباب اختياره| صور

وقال أحد المغردين على موقع تويتر “فرح عمرو راضي على هدير النحاس عدى في هدوء، اتمنى من الله ميحصلش بينهم انفصال قريب” 

وانهالت التعليقات داعين الله استمرار الهدوء والسعادة على حياتهما الزوجية وطول العمر معا.

 

وكانت مواقع التواصل قد شهدت مؤخرا حالات متعددة من الانفصال أن آخرها انفصال البلوجر احلام عادل عن زوجها احمد العجمي ، للمرة الثانية، بعد فترة زواج دامت عام واحد وإنجاب طفل لهما.

وكانت احلام سابقا قد أعلنت انفصالها عن العجمي بعد عودتهما من رحلة عمرة قالت أنها عادت منها مضروبة ومطلقة بسبب مصليات اشترتها من السعودية لأصدقائها البنات والاولاد.

 

وسبق ذلك اعلان ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٩ ، البلوجر دلا المهندس، انفصالها عن المهندس كريم مكرم بعد قصة حب عنيفة وحفل زفاف اسطوري لم يدم بعدها زواجهما سوى اشهر معدودة.

وعن سبب الانفصال، كانت دلا المهندس قد المحت عن تعرضها للخيانة مما أفقدها الثقة في العلاقات العاطفية في حياتها، بنما لم يتحدث كريم عن انفصالهما ويعيش الان في رحلة داخل المملكة العربية السعودية.

 

وفي وقت سابق، كان المطرب حسن شاكوش قد انفصل عن زوجته بعد أيام فقط من الزواج وتستمر المشاكل والدعاوى القضائية بينهما حتى الان، بعد أن شهدا حفل زفاف اسطوري سجدت فيه العروسة سجدة شكر لله على تلك الزيجة

عمرو راضي هدير النحاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

خبير يحذر من تأثير زلزل إريتريا على سد النهضة وعلاقته بمصر والسودان

لن يدفع الفلوس.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن سداد كهربا لغرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

صدى البلد يكشف تكلفة فرح البلوجر عمرو راضي وسر لحظات التجهيزات الأخيرة | صور

قصر آخر أمراء المماليك بمصر.. مكان فرح عمرو راضي وأسباب اختياره| صور

إيه الهدوء دا؟.. فرح عمرو راضي يثير تساؤلات رواد المواقع

درع الشمس.. عالم فضاء يصدم الجميع باقتراح لحماية كوكب الأرض

درجة حرارة 66.. أزمة تصحر تهدد إيران بفقدان ملايين الأفدنة

جورج كلوني ورافاييل نادال أبرز زبائنه .. بيع لوحة رسمها خنزير بمبلغ مليون دولار

زيادة عمر الفئران 6 سنوات.. طفرة طبية فريدة هل تفيد البشر؟

ينذر بكارثة.. توقعات بوصول درجات الحرارة لمستوى قياسي في المحيط الأطلسي

ترشيحاتنا

الصباحي: كلاتنبرج طالبنا بإعلان انتماءاتنا.. وهذا السبب وراء رحيله عن مصر

دعاء الحر الشديد وما يقال لرفع البلاء؟.. كلمات تخفف غليان الجو

أبرزها المدافع|5 أسلحة تعرّضك لعقوبة تصل للمؤبد وغرامة 20 ألف جنيه بالقانون

اختشوا| رد ناري من «القيعي» بشأن إفساد العلاقات مع المغرب بعد واقعة الشحات

سعر الذهب اليوم 2-8-2023

السم في العسل .. اليوتيوبر إيمان صبحي تروّج للتطبيع وتناصر الصهيونية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض خطيرة تشير للإصابة بـ الكبد الدهني عند الأطفال

طريقة عمل عجة البيض بالخضرة| بمذاق لا يقاوم

بفستان لافت.. فيفي عبده تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالتها في الساحل |شاهد

3 عوامل غير متوقعة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول| تفاصيل

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ