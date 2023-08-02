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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رحيل رئيس ساحل العاج الأسبق.. كونان أبرز من حكموا البلد الإفريقي

كونان
كونان

رحل رئيس ساحل العاج الأسبق، هنري كونان بيديه، اليوم عن عمر يناهز الـ 89 عاما، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

أكد أقارب لرئيس ساحل العاج الأسبق نبأ وفاته لوكالة "رويترز".

حكم  بيديه ساحل العاج منذ 1993 حتى الإطاحة به في عام 1999.
يعد  أحد أقدم السياسيين الذين هيمنوا على الحياة السياسية في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا لفترة طويلة.
حاول العودة إلى منصبه في انتخابات الرئاسة التي فاز بها منافسه السياسي الرئيس الحسن وتارا عام 2020، وكان يبلغ حينها 86 عاما.
عمل  بيديه على الترويج لقضية "الهوية الإيفوارية"، والتي أثارت التوترات بين من يعتبرون أنفسهم مواطنين أصليين في الجنوب والشرق، والعديد من العمال الأجانب من البلدان المجاورة.

ولد بيديه، وهو نجل مزارع بسيط، في 5 مايو 1934 في دادييكرو، على بعد 300 كيلومتر شرق العاصمة الاقتصادية أبيدجان.
كان من النابغين في المدرسة، وكان من بين 100 طالب واعد اختيروا في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي للدراسة في فرنسا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بواتييه.

في عام 1959، التحق بالسلك الدبلوماسي الفرنسي وعمل مستشارًا للسفارة الفرنسية في واشنطن.

بعدما حصلت ساحل العاج على استقلالها عام 1960، تم تعيين بيدي سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة.

ومع تأهله للعمل السياسي أكثر، فبعد 6 سنوات، عندما بلغ من العمر 32 عاما، تم تعيينه مسؤولاً عن الاقتصاد.
 

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