الرعاية الصحية تجري 25 عملية زراعة قوقعة ناجحة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، عن نجاح إجراء 25 زراعة قوقعة، وذلك بمستشفى الكرنك الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

وأوضح بيان الهيئة، أن زراعات القوقعة تتم في أغلب الحالات لأطفال متوسط أعمارهم من 5-6 سنوات، منوهًا إلى أن جراحات زراعة القوقعة التي تم إجراؤها، تتم لأول مرة بمحافظات جنوب الصعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقال البيان إن تكلفة زراعة القوقعة الواحدة خارج التغطية الصحية الشاملة تتخطى 250 ألف جنيه، فيما لا يتحمل المنتفع أكثر من 400 جنيه كنسبة مساهمة، وتُعد زراعة القوقعة عملية جراحية يتم خلالها زراعة جهاز طبي إلكتروني داخل الأذن الداخلية للأشخاص الذين يعانون فقدانًا شديدًا في السمع نتيجة وجود تلفيات في الأذن الداخلية، بينما تساعد عملية زراعة القوقعة على السمع عن طريق تجاوز الأجزاء التالفة من الأذن وتوصيل الإِشارات وتحفيز العصب السمعي للأذن بشكل مباشر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جودة وتميز الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، وجاهزيتها العالمية.

وتابع: “نمتلك منشآت وتجهيزات وكوادر طبية على أعلى مستوى تؤهلنا لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، وذلك لا يقتصر على منتفعي المنظومة الجديدة فحسب، بل المرضى من الأجانب أيضًا، وذلك تحت مظلة مشروع الهيئة للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)”.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر أجرت 200 ألف عملية ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، ومن بينها عمليات وجراحات تتم لأول مرة في إقليم جنوب الصعيد وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال الفترة منذ بدء انطلاق المنظومة في المحافظة وحتى الآن، أي على مدار عامين.

كما أكد السعي المستمر لهيئة الرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى تقديم جميع الحزم الطبية والعلاجية لجميع المنتفعين كلٌ في محافظته، وهو ما ييسر على الأطفال وذويهم، ويجنبهم مشقة وعناء السفر وذلك من خلال توفير حزم خدمات طبية مستحدثة وبأعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في رفع المعاناة عن كاهل منتفعي التأمين الصحي الشامل بشكل عام، وقاطني إقليم الصعيد بشكل خاص.