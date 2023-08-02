عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 236 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

أدوية بيطرية بالغربية
أدوية بيطرية بالغربية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 236  عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

txt

حفل تخرج انتهى بمعركة| 12 إصابة في اشتباكات طالبات “تجارة طنطا”.. وأول تعليق من الكلية

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 236 عبوة.

بالأسماء.. حركة تغييرات للقيادات الداخلية بمديرية أمن الغربية

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

احكام السيطرة أدوية بيطرية الأدوية البيطرية الدكتور حاتم أنور الجهات المعنية الطب البيطري بالغربية الطب البيطري العيادات البيطرية المضبوطات امن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

بسبب حركات وإيماءات لا تليق.. نقابة القراء تحيل مقرئ بالمنيا للنيابة

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

مهاجم أجنبي.. شوبير يكشف مفاجأة بقائمة الأهلي الجديدة وموعد قيد إمام عاشور

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

لن يدفع الفلوس.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن سداد كهربا لغرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

الغربية .. مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة يستغيث بالمسئولين لاستخراج كارنية الخدمات المتكاملة

ترشيحاتنا

تحصيل رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 بمنافذ فوري والبريد المصري

تركمانستان تعلق الرحلات الجوية إلى موسكو.. لهذا السبب

لحظة وصول الشيخ محمد بن زايد إلى الأردن واستقبال الملك عبدالله.. شاهد

الصين تكثف عمليات الانقاذ بعد أمطار لم تشهدها منذ 140 عاما

استفزاز جديد.. الشرطة السويدية تسمح بمظاهرة لـ حرق القرآن الكريم في ستوكهولم

الكلام في الدين بيعلي الريتش.. "حسن البخاري" يكشف خطورة تصدر غير المتخصصين للفتوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

توفيت بسببه بلوجر أجنبية.. تحذير عاجل من رجيم قاتل| تعرف عليه

مخرج شهير يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

ضربة قوية للدولار وتراجع كبير بأسعار الذهب| تفاصيل

عمر كمال وحمو بيكا يصدمان الجمهور بتغيير كلمات أغنية انتى معلمة

وصفته بـ الراقصة بسبب شيرين عبد الوهاب.. فيفي عبده تعتذر لـ محمد عبده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ