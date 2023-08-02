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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الاستيراد والجمارك برجال أعمال الإسكندرية تلتقي ممثلي إدارة المخاطر الجديدة

صدى البلد

عقدت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد عبد المحسن لقاء مع مدير عام الادارة العامة لأنظمة إدارة المخاطر بهدف التعريف بمنظومة المخاطر بالجمارك المصرية ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 بمقر الجمعية.

 حيث شارك باللقاء، من جانب الجمعية محمد حفني رئيس لجنة التجارة الداخلية ، والمهندس محمد حسن عبد القادر رئيس لجنة النقل واللوجستيات، و عبد العال على، ووليد القيار نواب لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور شريف الديواني مستشار الجمعية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية.

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ومن جانب المصلحة ، شارك بالحضور اسماعيل محمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لأنظمة إدارة المخاطر، و تامر أحمد السيد مدير إدارة تكنولوجيا المخاطر، والمهندس مينا فايز عبده مدير إدارة التقييم والمتابعة، كما شارك بالحضور محمد العرجاوي نقيب المستخلصين الجمركيين ونائب رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، وعلي عبد الحليم رئيس جمارك المنطقة الشمالية والغربية الأسبق.

من جانبه، استعرض إسماعيل محمد أسس تطبيق منظومة المخاطر الجديدة، مستعرضا كيفية عمل منظومة المخاطر الشاملة التي تقوم بتحديد وتقييم المخاطر ووضع أسلوب رقابي فعال، موضحاً نتائج أعمال منظومة المخاطر الجديدة وأثرها على مسارات الافراج على أرض الواقع. كما تم شرح التكنولوجيا التي يتم استخدامها في إدارة المخاطر من حيث تحديث معايير المخاطر مما كان له بالغ الأثر فى تحسين نسبة الإفراج بالمسار الاحمر.

ومن ناحيتة، طالب محمد عبد المحسن لجنة الاستيراد والجمارك، بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بضرورة الاستماع إلى المتعاملين من القطاع الصناعي والقطاع التجاري للعمل على حل المعوقات التي تواجههم، مما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات، فيما رحب إسماعيل محمد بفتح قناة تواصل فعالة مع أعضاء الجمعية لتلقى شكواهم والعمل على حلها أول بأول، مؤكداً على أهمية الإطلاع على تلك المعوقات والمشاكل للعمل على حلها مما يساهم ويساعد في تطوير منظومة المخاطر الجديدة.

وطالب رئيس الادارة العامة لإدارة المخاطر بأن يوضح كل المستوردين المواصفات بدقة في الفواتير الواردة من الموردين حتى يكون التصرف من المثمن والكشاف واضح الاتجاه ولا تتعرض السلعة الواردة للتقدير الشخصي من أي معاين لها. 

لجنة الاستيراد والجمارك جمعية رجال أعمال إسكندرية

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