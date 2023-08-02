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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. شاهد منه فضالي تستعرض أنوثتها بصور جديدة

منه فضالي
منه فضالي

شاركت الفنانة منه فضالي جمهورها بمجموعة من الصور، من أحدث جلسة تصويرلها لها عبر حسابها الشخصي علىانستجرام،

وتألقت بإطلالة مثيرة وهى ترتدى ملابس كاجوال حيث ارتدات توب بالون الاخضر وبنطال بالون الاسود، وتركت  شعرهاالكيرلي للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، الذى كشفت عن أنوثتها وجذبت أنظار متابعيها .

 

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مىكساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمدسلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 كما شاركت منة فضالي في مسلسل " سره الباتع " رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف والذي تم عرضه على شاشةon الدرامية وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية،  وحقق نجاح كبير على مستوى الجماهيري والنقاد، حيثجسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناء ضحية العملياتالإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.

مسلسل سره الباتع من بطولة  أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل،عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجديفكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى،هايدي سليم.

اخر اعمال منة فضالي إيمان العاصي هالة صدقي تستعرض انوثتها حسين فهمي خالد سرحان حنان مطاوع ريم مصطفي سلسل جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة مصطفى درويش مسلسل سره الباتع محمد رمضان

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