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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ1000 جنيه| smart watch شاومي الجديدة ترد على المكالمات وببطارية 12 يوما

بـ 1000 جنيه..اشتري
بـ 1000 جنيه..اشتري smart watch شاومي الجديدة..توأم Apple Wa

أقامت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة حدثًا كبيرًا في الهند أمس، للكشف عن هاتف Redmi 12 5G، ولم يقتصر الأمر على هذا الإطلاق الدولي الوحيد، حيث قدمت Xiaomi أيضًا ساعة Redmi Watch 3 Active، التي تتميز بتحسينات على ساعة Watch 3 التي يبلغ عمرها 6 أشهر بتوافر شاشة أكبر وعمر بطارية أطول.

كما شهد الحدث إطلاق هاتف شاومي  Redmi 12 بتقنية 4G على المستوى المحلي، بالإضافة إلى بعض منتجات Xiaomi الأخرى - سلسلة التلفزيون الذكي Xiaomi Smart TV X (غير مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter) وسماعات Redmi SonicBass Wireless Earphones 2.

سعر ومواصفات ساعة شاومي  Redmi Watch 3 Active

تأتي ساعة شاومي  Redmi Watch 3 Active بشاشة LCD بقياس 1.83 بوصة بدقة 240 × 280 بكسل وسطوع قصوى يبلغ 450 نيت. ويوجد زر واحد على الجانب، في حين تتواجد حساسات معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2) على القاعدة.

الحزام مصنوع من البلاستيك، على الرغم من أن المصطلح الصحيح هو البولي يوريثين الحراري المعالج (TPU). ويتكون جسم الساعة أيضًا من البلاستيك، على الرغم من عدم كشف Redmi عن ذلك خلال الحدث - حيث قالت العلامة التجارية إنها تحتوي على طلاء NCVM، وهو أحد الطرق لإعطاء المادة مظهرًا معدنيًا. وليست هذه مشكلة كبيرة، نظرًا لأن الساعة لا تزال مقاومة للماء حتى عمق 5 ATM وتدعم أكثر من 100 وضع رياضة.

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وتأتي ساعة شاومي Redmi Watch 3 Active بثلاثة خيارات للألوان وتحتوي على أكثر من 200 وجه ساعة، يمكن للويدجت أن تضيف مزيدًا من التخصيص مع أكثر من 50 تركيبة مختلفة.

وتأتي البطارية بسعة 289 مللي أمبير ويمكن أن تستمر لمدة 12 يومًا في الاستخدام العادي أو 8 أيام مع الاستخدام الشاق، وفقًا للأرقام الرسمية. ويمكن شحن الساعة مع شاحن يلتصق بموصلين بنظام الدبوس المغناطيسي على الجزء الخلفي.

وتبلغ تكلفة الخيارات البيضاء والسوداء ($36) أي تقريبا ألف جنيه مصري، بينما يبلغ سعر الخيار الأخضر الزيتوني ($6) إضافية، لكن لفترة محدودة، يكون سعرها مضافًا إليها   ($1.20) فقط، وستكون ساعة Redmi Watch 3 Active متاحة اعتبارًا من 3 أغسطس على mi.com ومتاجر Xiaomi.

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