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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المأكولات البحرية في السويس شكل تاني.. فؤائد صحية للصورمباء والسرديا والنوهيد

صدى البلد

السويس معروفة بمأكولاتها البحرية، فكل من يريد أكل السمك الطازج يتجه فورا إلى ليجد فيها كل أنواع الأسماك، وأيضا تتمتع ببعض الأكلات الشعبية والمميزة من قديم الأزل مثل الصرومباء والسريديا واللوجز والنوهيد والطماطم والبصر والصدف.

ويهتم السوايسة بتناول تلك المأكولات خصيصا، حيث يعتبرونها ذات فوائد صحية كبيرة.

الصرومباء: محار مملح ومجفف ويؤكل مثل النقانق، وتعتبر من أكثر الأكلات التي يحبها السوايسة ولا يستطيعون الاستغناء عنها

الصرومباء صلبة جدا، ويتم أكلها عن طريق مصها حتى تصبح طرية ثم تؤكل، ووصل سعر الواحدة الآن من 50 حتي 300 جنيه.

البصر: من أكبر المحارات علي الإطلاق وأكثرها لحم ويمكن عملها بأكثر من طريقة، شوربه أو مدفونة أو طاجن أو في الملوخية، وغيرها، وتباع أيضاً مجففة.

النوهيد : من المحارات الحلزونيه الشكل ولكن محتاجة خبرة في التنظيف أو خروجها من المحار ولحمها شهي جدا ويصنف من المحارات التي تقدم في أطباق باردة.

وغيرهم الكثير والكثير مثل اللوجز والسرديا وطماطم البحر والجندوفلى والبكلويز فالبحر مليء بالأسرار والكائنات المتنوعة.

 

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