أضربت عن الطعام|طالبة الثانوية العامة بالمنوفية: نتيجتي تغيرت.. والوزير: قدمي تظلم

سيطرت قصة الطالبة إسلام أحمد عمر ابنة قرية دراجيل بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، عقب إعلان أسرتها تغير نتيجتها في الثانوية العامة من 98٪ إلى 67٪، حيث أكدوا حصولهم علي النتيجة فجر يوم الثلاثاء من أحد المواقع بحصولها علي 98٪.

اسلام طالبة بالصف الثالث الثانوي أصابتها الصدمة من تغير مجموعها، حيث ارتدت الأسود وأضربت عن الطعام بعد أن وزع أهلها الشربات علي الأهالي والجيران احتفالا بنجاحها.

وقال والد الطالبة اسلام، إن ابنته متفوقة طوال فترة دراستها من الشهادة الابتدائية وحتي الشهادة الإعدادية، وحصلت علي ٩٧.٥ ٪ في الشهادة الإعدادية، موضحا أن تغير مجموع ابنته من 98.5 إلي 67٪ ليس منطقيا وأنه سيقدم تظلما إلي وزير التربية والتعليم للكشف عن نتائج ابنته.

وقالت إسلام، إنها سجلت قبل النتيجة بيومين علي أحد المواقع للحصول علي نتيجتها في الثانوية العامة وبعد إعلان النتيحة أكد أحد المواقع حصولها علي 98.6٪ ومجموع 404 وأنها السابعة علي مستوي الجمهورية، مؤكدة أنها انتظرت بيان الوزير لتفاجأ بأن الأول حصل علي 403 وأنها حصلت علي 404 ودخلت إلي موقع الوزارة للتأكد لتجد أن نتيجتها 67٪ وليس 98.6٪.

الطالبة اسلام الهوارى

وأضافت أنها جاوبت علي كافة الامتحانات ومراجعتها مع مدرسيها وخاصة مادة الأحياء التي حصلت فيها علي ٣٠ درجة من ٦٠ درجة، موضحة أن أستاذ مادة الأحياء أكد لها أنها ستحصل علي ٥٥ درجة بعد مراجعتها وخروجها من الامتحان.

وأشارت الطالبة إسلام إلي أن نتيجتها تغيرت بعد بيان الوزير ب ٦ ساعات من حصولها علي النتيجة الأولي، قائلة "دي مش درجاتي ولا مذاكرتي طول السنة, أنا مستعدة أمتحن تاني في أي مادة".

الطالبة اسلام مع والدتها

وطالبت الأسرة بإعادة تصحيح درجات ابنتهم وحصولها علي حقها حيث أنها من المتفوقين علي مستوي سنوات الدراسة.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حصول بعض الطلاب من عائلات محددة على نسب مئوية مرتفعة في امتحانات الثانوية العامة.

النتيجة التي تم تداولها

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن كافة أسماء الطلاب المتداولة ليس لها وجود في قائمة أسماء الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

ونفى المتحدث الرسمي ما أثير حول تعديل نتيجة الطالبة إسلام أحمد عمر الطالبة بمرحلة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أسامة سعيد فتح الله الثانوية المشتركة بمحافظة المنوفية، حيث أن الطالبة حاولت الاطلاع على نتيجتها في البداية من خلال أحد الروابط المجهولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي لا يعترف بها في الحصول على نتيجة الثانوية العامة ثم راجعت نتيجتها مرة أخرى على الموقع الرسمي للوزارة وبالمراجعة الدقيقة ثبت أن النتيجة التي حصلت عليها هي مجموع ٢٧٨.٥ درجة مئوية.

النتيجة طبقا لكشوف الوزارة

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وجه بتقديم الطالبة إسلام تظلم للاطلاع على أوراق إجابتها للتيقن من صحة نتيجتها.