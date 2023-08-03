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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق الهواتف الغبية والفصل من النت.. نوكيا تطرح موديلات 130 و 150

نوكيا
نوكيا

تطورت الهواتف النقالة خلال العشرين عاما الماضية بشكل كبير جدا، لم تعد مجرد إجراء مكالمات هاتفية ورسائل نصية، بل أصبحت عدة أدوات في جهاز واحد بحجم كف اليد، ومع ذلك ما زالت نوكيا، واحدة من أعرق الشركات المصنعة للمحمول في العالم متمسكة بتاريخها وبدايتها في تسعينيات القرن الماضي.

حظيت "نوكيا" بشعبية كبيرة قبل ظهور الهواتف الذكية ووصلت إلى ذروة حصتها في السوق بنسبة 41٪ في سوق الهواتف العالمية في عام 2007 ولكن مع ظهور الجيل التالي من الهواتف بوصول آبل وآيفون إلى الأسواق بدأت أسهمها في التراجع. 

على الرغم من أن  نوكيا  لا تزال موجودة في الأسواق وتطرح طرازات جديدة، إلا أنها بعيدة كل البعد عن التنافس الحقيقي مع شركات مثل سامسونج وآبل أو حتى شركات مثل أوبو و شاومي، لم تعد كسابق عهدها وزال مجدها السابق.

نوكيا

يبدو أن الشركة أرادت تذكير جمهورها ومحبيها بمجدها القديم وعصر الهواتف الغبية أو غير المتصلة بالإنترنت، وأعلنت عن عن طرازين جديدين، وهما جهازا Nokia 130 و Nokia 150 غير الذكيين، للأشخاص المحبين للاستجمام بعيدا عن صخب السوشيال ميديا. 

هواتف "نوكيا" الجديدة للاشخاص الذين يريدون قطع الاتصال بالويب وعالم الإنترنت لفترة من الوقت، وهي تذكرنا بالعصر القديم  وإدراكًا من الشركة لاشتياق بعض المستهلكين لهذا النوع من الأجهزة البدائية، قدمت نوكيا طرازين جديدين ، اسمهما 130 و 150.

نوكيا 150

Nokia 150 ليس هاتفًا جديدًا كليا حيث تم الإعلان عنه لأول مرة من قبل مايكروسوفت في عام 2016 وتلقى تجديدًا آخر في عام 2020. والآن يعود بشكل جديد بعد التحديثات، لا توجد معلومات حول معالج Nokia 150 ، لكن لديه بطارية سعتها 1450 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تدوم بضعة أيام وكاميرا بدقة 0.3 ميجا بكسل. لا توجد كاميرا سيلفي ولكن يأتي مع منفذ لسماعة الأذن مقاس 3.5 ملم. أما بالنسبة لنظام التشغيل ، فهو لا يستخدم أندرويد، بل نظام تشغيل يسمى S30 +. 

نوكيا 130

الهاتف الآخر Nokia 130 ، ليس به اختلاف كبير عن الطراز 150، باستثناء ميزة واحدة مفقودة مهمة. لا يشتمل هذا الطراز على كاميرا وبدلا منها هناك شبكة مكبرة للصوت كبيرة إلى حد ما في الجزء الخلفي من الهاتف، والتي يمكن أن تكون مثالية للمستخدمين الذين يفضلون الاستماع إلى الراديو بدلاً من استخدام Spotify أو Apple Music.

يأتي هذا الطراز بشاشة عرض مقاس 2.4 بوصة بدقة 240 × 320 بكسل وبطارية سعتها  1450 مللي أمبير في الساعة.

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