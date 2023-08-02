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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خيرالله عن تأسيس اتحاد منتجي مصر: خطوة مهمة تساعد على النهوض بالدراما

ماجدة خيرالله
ماجدة خيرالله

أكدت الناقدة ماجدة خير الله أن تأسيس اتحاد منتجى مصر خطوة مهمة للنهوض بالدراما المصرية ووضع آليات ومعايير لضبط السوق.

وأضافت خيرالله فى تصريح خاص لصدى البلد أن تأسيس هذا الاتحاد نقطة نور فى سبيل النهوض بالدراما خلال الفترة القادمة وخاصة وضع آلية وقواعد لأجور الفنانين المبالغ فيها، حيث إن أى عمل دراما تذهب نسبة كبيرة من ميزانيته لبطل العمل وهو ما يؤثر على العمل ككل.

 

تفاصيل تأسيس اتحاد منتجي مصر

عُقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر، والذي ضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكتب عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، جاء فيه: تأسيس اتحاد منتجي مصر خطوة مهمة لصالح صناعة الدراما المصرية.. بالتوفيق لكل منتجي الدراما.

جاء ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصًا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كل أرجاء الوطن العربي.

واتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية، لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته وآلياته وهيكل الأجور بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانيات الفنية بالشكل الذي يضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامي والحفاظ على تلك الصناعة الهامة، كما أكّد الحضور ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد.

اتحاد منتجي مصر الناقدة ماجدة خيرالله الدراما المصرية

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