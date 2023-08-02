أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن يجتمع مع قيادات وأعضاء الأمانة المركزية

عقد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم اجتماعا تنظيميا مع قيادات الأمانة المركزية ونواب وأعضاء الحزب في مقر الأمانة الرئيسي.

جاء ذلك بحضور النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد حلاوة الأمين العام المساعد للحزب والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب.

خطة العمل الحزبي

وتناول الاجتماع خطة العمل الحزبي وجهود الارتقاء بالحزب على مستوى المحافظات والتشديد على خضوع جميع أعضاء الحزب للتقييم بدءًا من قيادات الحزب نزولًا للوحدات الحزبية، فضلًا عن ضرورة الالتزام بالتكليفات التنظيمية.

يأتي هذا الاجتماع كبداية لسلسلة من الاجتماعات التنظيمية واللقاءات المقرر انعقادها على مدار الفترة القادمة لصياغة آليات وخطط تحرك الحزب.

وتضمن الاجتماع نقاشا وتفاعلا بين أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن وانتهي بالتأكيد على العمل المستمر وتعزيز تواجد أعضاء الحزب في المحافظات.