تبادل تجاري بـ15 مليار دولار.. تفاصيل زيارة وزير الصناعة المصري إلى تركيا

نشرت صحيفة "ديلي صباح" التركية تقريرا حول الزيارة التي قام بها وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير إلى تركيا، وهي الأولى منذ عقود.

وذكرت الصحيفة أنه هذه الزيارة التي استمرت ليومين جاءت بهدف التطبيع التجاري والصناعي بين البلدين، عقب قرار الدولتين بتعيين سفراء.

وتأتي زيارة وزير التجارة والصناعة إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي عمر بولات. وأجرى الاثنان محادثات حول التعاون الاقتصادي والتجاري في العاصمة أنقرة، وذلك برفقة رجال أعمال مصريين، التقى صالح بمديري جمعيات وشركات تركية يوم الأربعاء.

وقال وزير الصناعة التركي: "لقد وضعنا خارطة طريق للتجارة المتبادلة في السنوات الخمس المقبلة. وضمن هذا الإطار، وضعنا هدفًا بقيمة 15 مليار دولار (404.55 مليار ليرة تركية) للتجارة المتبادلة في أقرب وقت".

وبلغ حجم التجارة الثنائية حاليًا حوالي 10 مليارات دولار في عام 2022، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في عام 2007، عندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ.

وقال وزير الصناعة والتجارة التركي إن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، معربًا عما وصفه بإمكانية تعاون كبيرة بين البلدين.

ووفقا لوزارة التجارة التركية، تضمنت الاتفاقية تعهدات بدعم الاستثمارات الثنائية لتيسير الشروط على المستثمرين. ومن المقرر تنظيم العديد من الفعاليات التجارية في الفترة المقبلة.

وأضاف بولات أن رجال الأعمال والصناعيين الأتراك لم يغادروا حتى في الأوقات الصعبة التي تمر بها مصر. واستشهد بحوالي ملياري دولار من الاستثمارات في البلاد، والتي قال إنها تظهر ثقة رجال الأعمال الأتراك في القوى العاملة المؤهلة والقدرة الإنتاجية في مصر.

وتابع أن المقاولين الأتراك نفذوا 27 مشروعًا بقيمة نحو 1.2 مليار دولار في مصر حتى الآن.

وأكد أن تطوير العلاقات بين تركيا ومصر سيساهم بشكل كبير في حل المشاكل في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بأكمله، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.