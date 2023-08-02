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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخزانة الأمريكية بعد خفض "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانت يلين، اليوم الأربعاء، إن تقييم وكالة فيتش "المعيب" استند إلى بيانات عتيقة ولا يعكس التحسن في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت يلين: “أختلف بشدة مع "خفض فيتش غير المبرر تمامًا”، مشيرة إلي أن “خفض فيتش تصنيف الولايات المتحدة محير في ضوء قوتنا الاقتصادية”.

وفي وقت سابق، اتهم البيت الأبيض وحملة بايدن، الحزب الجمهوري بعد خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، وهي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي تواجه فيها الولايات المتحدة تخفيضا.

وحسب شبكة “إن بي سي”  الأمريكية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، إن البيت الأبيض لا يوافق  على القرار، قائلة إنه “يتحدى الواقع لخفض تصنيف الولايات المتحدة في لحظة حقق فيها الرئيس بايدن أقوى انتعاش لأي اقتصاد رئيسي في العالم”.

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وأضافت: “من الواضح أن التطرف من قبل المسؤولين الجمهوريين، من التشجيع على التخلف عن السداد إلى تقويض الحكم والديمقراطية، إلى السعي إلى تمديد الهبات الضريبية لكسر العجز للأثرياء والشركات، يمثل تهديدا مستمرا لاقتصادنا”.

وأشار البيت الأبيض إلى تغريدات من خبراء اقتصاديين على شبكة “إن بي سي” يعبرون فيها عن انتقادهم لقرار خفض التصنيف.

الخزانة الأمريكية يلين إدارة بايدن

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