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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يتعاقد مع المهاجم محمد الشامي لثلاثة مواسم

صدى البلد

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الاسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.


الجدير بالذكر، أن تلك الصفقة تعد أولى صفقات المصري استعدادًا للموسم الجديد ، علمًا بأن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة والذي كان أحد ناشئي فريق انبي ، كان قد سبق له اللعب في صفوف المصري على سبيل الإعارة قادما من الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2016 حيث نجح مع زملائه في الوصول بالنسور الخضر إلى الدور النهائي لكأس مصر ، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ومنه إلى صفوف الاسماعيلي الذي قضى معه مواسمه الأخيرة قبل أن ينضم إلى صفوف القلعة الخضراء اعتبارا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
 

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