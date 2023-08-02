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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يكرّم عددًا من القيادات التنفيذية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد اليوم، عددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة المتميزة في آداء الواجبات والمهام الوظيفية، بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والشعبية.

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حيثُ توجّه المحافظ بالشكر والتقدير للجهود المبذولة، ولكلّ من يؤدي عمله بتفانٍ وإخلاص، مُتمنيًا للجميع دوام التوفيق ومواصلة العطاء لما فيه رفعة المحافظة. وقد شمل التكريم المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذ مدحت إبراهيم مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذة نجلاء عبد الرحمن مدير عام مركز المعلومات، والأستاذ محمود عمران مدير صندوق استصلاح الأراضي، والأستاذ محمد ساسي مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمهندسة دعاء دويدار مدير وحدة المتغيرات المكانية.

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إجتماع المجلس التنفيذي التخطيط العمرانى التخطيط التنفيذية القيادات التنفيذية اللواء دكتور محمد الزملوط المتغيرات المكانية المهام الوظيفية خدمة المستثمرين مركز المعلومات محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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