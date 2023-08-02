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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات الأفريقية تعلن موعد تقديمات الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت  كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 بجميع البرامج (الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - الدبلومات المهنية) بأقسام الكلية الستة (التاريخ _ الجغرافيا_ السياسة والاقتصاد _ اللغات الإفريقية _ الموارد الطبيعية _ الأنثروبولوجيا)
 

كما أعلنت ، يبدأ تقديم الأوراق اعتبارا من ١ أغسطس وحتى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣، وذلك في أوقات العمل الرسمية من الأحد للخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء).
 

جامعة القاهرة 

على الجانب الاخر ، افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المؤتمر الدولي التاسع لكلية الدراسات العليا للتربية تحت عنوان "مستقبل التعليم في الوطن العربي" لإلقاء الضوء على الآراء والتوجهات المختلفة في تشكيل مستقبل التعليم في الوطن العربي في ضوء التحديات والمستجدات في مجال التحول الرقمي، وجامعات الجيل الرابع، وتأثيرات جائحة كورونا على مستوى الوطن العربي والعالمي.

حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، والدكتورة وفاء كفافي رئيس الجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية، والدكتور عبد الرحمن الرجعان رئيس المكتب الثقافي لسفارة الكويت بمصر، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما حضر عبر تقنية الفيديو كونفرانس لفيف من سفراء الدول العربية ونواب الجامعات العربية بالوطن العربي وعدد من عمداء الكليات بالأردن وسوريا والإمارات وسلطنة عمان.

الدراسات العليا للتربية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة المؤتمر الدولى الموارد الطبيعية خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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