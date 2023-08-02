ناقد رياضي يكشف نقاط ضعف النصر أمام الزمالك .. فيديو

كشف الإعلامي أحمد جلال، الناقد الرياضي، كواليس مباراة الزمالك والنصر السعودية، ببطولة الملك سلمان في المملكة العربية السعودية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الزمالك يشارك في البطولة باعتباره بطل الدوري المصري العام الماضي، وليس مشاركا بصفة شرفية ورسمية.

ولفت الناقد الرياضي إلى أن جماهير الفريقين متساوية لأن نسبة مشاركة المصريين كبيرة في المملكة وهذه ميزة للفريق الأبيض، مطالبا لاعبي الزمالك باللعب والاستمتاع أمام الجمهور ولا يجعل للنصر أفضلية.

وعلق أحمد جلال: بعض الخبرات في الزمالك ستخفف الضغوط، ولعب الكورة بمتعة يعني التحرر من الضغوط، وهناك نقاط ضعف عند النصر وهو تضييق المساحات واستغلال سرعات أحمد سيد زيزو مع الركلات الحرة والضربات الركنية.

وتابع جلال قائلا: النصر سيتهور ويهاجم، ونحتاج لعب بـ كتالوج حسن شحاتة، موجهة رسالة للمدرب «أوسوريو» قائلا «أرجوك متفتيش وكل لاعب يؤدي في الدور الذي يجيده».