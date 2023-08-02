لبنان.. أصوات الانفجارات تدوي في مدينة صيدا و الجوار



أفادت صحيفة اللواء اللبنانية باتساع رقعة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة باتجاه محوري البستان - تعمير عين الحلوة والبركسات - الطوارىء، حيث تدوي أصوات الانفجارات في أرجاء مدينة صيدا و الجوار.



وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن هذه الاشتباكات هي الأعنف منذ بدء المعارك، وتستخدم فيها كل أنواع الأسلحة المتوافرة لدى أطراف القتال وسجل سقوط عدد من الإصابات.



كما شهد المخيم سقوط قذائف ورصاص طائش في محيط المستشفى الحكومي - مستديرة العربي - سهل الصباغ والأوتوستراد الشرقي في صيدا جراء الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة.

