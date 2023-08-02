ناقدة رياضية: الدوري السعودي سيصبح من أقوى 5 دوريات في العالم.. فيديو

قالت آلاء عمر الناقدة الرياضية، إنّ مباراة الزمالك والنصر السعودي في كأس الملك سلمان صعبة للغاية على لاعبي الفريق الأبيض، مشيرة إلى أن قائمة الزمالك ضعيفة خاصة مع انتقال أبناء النادي لفرق أخرى، علاوة على عدم توافر الموارد المالية في النادي وعدم الاستقرار الإداري.

وأضافت آلاء عمر، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أنّ الزمالك يفتقد لشخصية لاعبين مثل طارق حامد، منوهة إلى أن الفريق الأبيض يحتاج اللعب على الهجمة المرتدة، متوقعة فوز أبناء ميت عقبة على النصر.

وبشأن الدوري السعودي، تابعت الناقدة الرياضية: كريستيانو رونالدو سيجعل الدوري السعودي من أقوى 5 دوريات على مستوى العالم، وأقوى من الدوري الإسباني؛ بسبب الصفقات التي دعمتها الأندية السعودية في الفترة الأخيرة بدعم من صندوق الاستثمار السعودي.

وقالت آلاء عمر: المملكة العربية السعودية ستحصد مكاسب عالمية من قدوم هؤلاء اللاعبين، من حيث الترويج للسياحة وعدد المشاهدات والإعلانات، وهؤلاء اللاعبون ذهبوا للدوري السعودي لإظهار مهاراتهم خاصة أنهم صغار السن وليسوا كبارا.

وبشأن الصفقات المحلية، علقت آلاء عمر قائلة: بيراميدز ينقصه الطموح رغم وجود الإمكانات المالية، وهذا أدى لأن يكون في المركز الثاني بديلا للزمالك قطب الكرة الثاني بالصفقات الموجودة، لكن يبقى الأهلي مغردا وحيدا على الساحة في الوقت الحالي.

