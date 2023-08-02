قرار عاجل من قائد الانقلاب في النيجر بشأن حكام جميع مناطق البلاد

ذكرت وسائل إعلام في النيجر، اليوم الأربعاء، أن الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي أعلن نفسه رئيسا جديدا لدولة النيجر بعد انقلاب في 26 يوليو، عين قادة عسكريين كحكام جدد في جميع مناطق النيجر.

وتم تعيين العميد إبراهيم بولاما حاكما لمنطقة أجاديز، وأصبح العميد إيرو أومارو رئيسا لمنطقة دوسو، وتولى العميد إبراهيم باجادوما منصب رئيس منطقة ديفا، وتم تعيين العميد عبدو عثمان هارونا رئيسا إقليميا لنيامي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النيجيرية.

وقالت وكالة الأنباء النيجيرية، إنه تم تعيين اللواء العقيد أومارو تاوي حاكما لمنطقة تاهوا، وتولى المفتش العام للشرطة إيسوفو مامان منصب حاكم مارادي، الملازم أول ماينا بوكار سيحكم في تيلابيري، وتم تنصيب العقيد إي إف لابو إيسوفو رئيسا إقليميا في زيندر.

بالإضافة إلى ذلك، عين تشياني الباحث الحضري النيجيري سومانا بوبكر رئيسا لإدارته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النيجيرية.

وبهذا التعيين، يشرع بوبكر في تشكيل حكومة جديدة، بحسب التقرير.

على النحو التالي من البيانات، كان بوبكر يعمل في جامعة حكومية في نيامي. تتعلق الأوراق البحثية التي نشرها بالتعاون مع علماء آخرين بالمشاكل الحضرية لأفريقيا.