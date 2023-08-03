قرار عاجل من أمريكا بشأن موظفي سفارتها في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر داعية وظفيها غير الضروريين بسفارتها في نيامي إلى مغادرة البلاد.

وأمس، أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستُبقي على بعثتها مفتوحة، وسيواصل كبار الموظفين العمل من هناك.

وأوضح أن الأفراد سيُنقلون من النيجر بطائرة ستستأجرها وزارة الخارجية، ولن تُستخدم طائرات عسكرية.

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 دولة بما فيها نيجيريا، الأحد، إغلاق الحدود مع النيجر وحظر الرحلات الجوية التجارية.

وتضمنت القرارات الجديدة أيضاً وقف المعاملات المالية، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي.