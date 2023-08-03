السعودية والكويت تجددان التأكيد على ملكية الثروات الطبيعية بحقل الدرة ونيجيريا تقطع الكهرباء عن النيجر بعد الانقلاب .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بلينكن يؤكد لشكري حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر لإنهاء الأزمة في السودان

قتيل وجريحان من حركة فتح خلال تجدد الاشتباكات في عين الحلوة

رئيسي يدعو محمد بن زايد لزيارة إيران

زيلينسكي: روسيا تدفع باتجاه "كارثة غذاء" عالمية

أمريكا: خفض فيتش تصنيفنا الائتماني "غير مبرر تمامًا"

إسرائيل: أمريكا توافق على بيع "مقلاع داوود" إلى فنلندا‎

روسيا تقيد حركة الملاحة في مضيق كيرش

بوتين يبلغ أردوغان: متمسكون بشروطنا للعودة إلى اتفاق الحبوب

رئيس المجلس العسكري الانقلابي في النيجر يعلن رفض العقوبات الأجنبية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد لنظيره المصري سامح شكري، حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والتعاون بشأن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.

كما حرص وزير الخارجية الأمريكي، على تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، حيث حرص الوزير شكرى على استعراض رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة أنباء الكويت "كونا" إن وزارة الخارجية السعودية أكدت أن المملكة والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الرياض والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، وفق بيان للوزارة، الأربعاء.

وأضاف البيان أن البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران "للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وأفادت "الوطن"بسقوط قتيل وجريحين من حركة فتح في اشتباكات شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، مساء الأربعاء، مشيرةً إلى أن مخيم عين الحلوة شهد اشتباكات "هي الأعنف" منذ تدهور الوضع بين حركة فتح والجماعات الإسلامية المتشددة، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. ويأتي الهجوم بعد ساعات من هدنة هشة استمرت ساعات قليلة، كان يخترقها دوي القذائف وأزيز الرصاص.

وقالت "القبس" إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجَّه دعوة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لزيارة إيران، حيث تسلم خليفة شاهين المرر وزير الدولة، الدعوة الموجهة للرئيس الإماراتي، لزيارة إيران.



دوليًا، نقلت "الأنباء" عن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي قوله إن الهجمات الروسية على البنية التحتية للموانئ تظهر أن موسكو عازمة على التسبب في "كارثة عالمية" وأزمة في أسواق المواد الغذائية والأسعار والإمدادات. وتابع: "موسكو تخوض معركة من أجل كارثة عالمية. في مسعاهم الجنوني، يحتاجون لانهيار أسواق الغذاء العالمية وإلى أزمة أسعار وإلى انقطاع الإمدادات".

وقالت "الوطن" إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أعربت عن اعتراضها على خفض وكالة "فيتش" تصنيف الولايات المتحدة الائتماني. ووصفت "يلين" القرار بأنه "غير مبرر تمامًا"، لأنه تجاهل التحسّن الكبير في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقالت "الراي" إن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت الولايات المتحدة وافقت على بيع نظام دفاع صاروخي طوره البلدان إلى فنلندا. وأوضحت أن "النسخة الفنلندية من النظام ستطورها شركات إسرائيلية وأمريكية، بقيادة رفائيل للأنظمة المتقدمة الإسرائيلية ورايثيون تكنولوجيز الأمريكية، بالشراكة مع القطاع الصناعي في فنلندا".

وذكرت "الجريدة" أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأربعاء، قيودا على حركة السفن والطائرات في مضيق كيرش الذي يربط بحر آزوف بالبحر الأسود، إلى الشرق من شبه جزيرة القرم.

وأشارت "الوطن" إلى أن إمدادات الكهرباء من نيجيريا عبر خط نقل "بيرنين- كيبي"، الذي تبلغ طاقته 80 ميجاوات، تراجعت إلى الصفر، وذلك بعدما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 دولة بما فيها نيجيريا، الأحد، إغلاق الحدود مع النيجر وحظر الرحلات الجوية التجارية.

وذكرت "الراي" أن رئيس المجلس العسكري الانقلابي في النيجر عبد الرحمن تياني أكد إنه يرفض العقوبات الأجنبية، مضيفاً أن "بلاده لن تخضع للضغط"، داعيًا "إيكواس" إلى تجنب فرض عقوبات غير قانونية ولا إنسانية.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بأن موسكو مستعدة للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود؛ بمجرد وفاء الغرب بالتزاماته في ما يتعلق بتصدير روسيا الحبوب والأسمدة.

وقال الكرملين، في بيان، إن بوتين أوضح في مكالمة مع أردوغان أسباب انسحاب روسيا، الشهر الماضي، من الاتفاق الذي سمح بتصدير آمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.