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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحمولة 48,5 مليون طن.. موانئ بورسعيد تستقبل 2889 سفينة خلال عام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية التابعة؛ للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس زيادة ملحوظة في حركة السفن وتداول الحاويات والبضائع خلال العام المالي المنصرم 2022/ 2023 بإجمالي حمولات بلغ 48,509,585 مليون طن كطاقة محققة، بزيادة عن العام الماضي 2021/2022بلغت 23 % وعدد حاويات 4,113,473 حاوية مكافئة بزيادة بلغت 9% عن العام الماضي من خلال استقبال عدد 2889 سفينة متنوعة خلال العام وبزيادة بلغت 6% في عدد السفن.

فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية  1234 سفينة متنوعة بطاقة محققه بلغت 4,754,617 طن وعدد حاويات 492,599 حاويه مكافئه خلال العام.  

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد 1566 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 43,395,353 طن وعدد حاويات 3,620,874 مليون حاوية مكافئة

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 89 سفينة خلال العام ذاته لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 359,615 ألف طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد انتهاء عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش.

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وقد نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توطين خدمة جديدة تضاف لنجاحات الهيئة في التوسع في مجال الخدمات البحرية، وهي خدمة تموين السفن حيث تنفيذ عمليات تموين السفن على أرصفة الموانئ بالتوازي مع عمليات الشحن والتفريغ وتداول الحاويات على السفن والأرصفة .

والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تعمل دائماً على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدام هذه الأرصفة وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها.

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