وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام بلاده بدعم رئيس النيجر وإعادة الحكومة المنتخبة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن التزام بلاده بدعم رئيس النيجر محمد بازوم واستعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في هذا البلد، بما يتفق مع موقف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين.



وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، أن بلينكن سيواصل اتصالاته مع الرئيس بازوم لمناقشة التطورات في النيجر، مشددا على أن سلامة وأمن رئيس النيجر محمد بازوم وأسرته لهما أهمية قصوى لدى الولايات المتحدة.



وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تكرس جهودها لإيجاد حل سلمي يضمن بقاء النيجر شريكا قويا في الأمن والتنمية في المنطقة.



تقع النيجر في منطقة الساحل الصحراوية ويبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

