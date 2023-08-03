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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزمالك vs النصر.. خبراء يحذرون ونجوم الأهلي: الأبيض قادر على الفوز

مباراة الزمالك والنصر
مباراة الزمالك والنصر السعودي

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للقاء النصر السعودي المقرر له اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

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موعد مباراة الزمالك والنصر والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره النصر السعودي ضمن منافسات البطولة العربية للاندية اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة مساء .

ومن المقرر ان تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي اليوم الخميس عبر شبكة قنوات ssc  1 و ssc 5 بشكل حصري . 

خبراء كرة القدم حذروا لاعبو الزمالك من صعوبة مباراة النصر السعودي مطالبين ببذل الجهد من أجل تحقيق الفوز للتأهل الي ربع نهائي البطولة العربية للاندية.

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الزمالك قادر على تخطي عقبة النصر 

علق الاعلامي احمد شوبير على مباراة الزمالك والنصر السعودي بالبطولة العربية .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" كل الناس لازم تعرف قيمة الزمالك وهو قادر على هزيمة النصر ورونالدو .. مقدمة قوية لـ شوبير عن مواجهة الفارس الأبيض أمام النصر ".

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مراقبة رونالدو وغلق المساحات فى لقاء الز والنصر 
 

قال أبو المجد مصطفي لاعب الأهلي السابق، إن نادي الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النصر السعودي وقال أنه رغم صعوبة اللقاء على لاعبي الزمالك أمام النصر لكنهم قادرون على التعامل في المباريات الكبرى والمصيرية.

وتابع : الزمالك قدم مستوي متميز في البطولة العربية، ولكن مباراة النصر ستكون حاسمة في مشوار الفريق في البطولة.

ووجه أبو المجد مصطفي، نصيحة لمدافعي الزمالك في مراقبة كريستيانو رونالدو، قال لابد من غلق المساحات، والتركيز الشديد في قطع الكرة، وعدم إجراء مخالفات أمام المرمي وعلى الجهاز المعاون صنع الروح المعنوية دون بث الضغوط على اللاعبين.

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ميدو يحذر من تكرار سيناريو مواجهة الزمالك والشباب 
 

حذر أحمد حسام (ميدو) ، لاعبي الزمالك من الأخطاء التي وقع بها الفريق الأبيض في لقاء الشباب السعودي بالجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة العربية وفاز به الشباب بنتيجة 1-0 وأشار إلى أن ترك المساحات أمام مهاجمي النصر مثلما حدث في لقاء الشباب سيكون مغامرة غير محسوبة.
وأستطرد:" المباراة الماضية ضد الشباب شهدت تقصيراً في أداء الواجبات الدفاعية في وسط الملعب وهو ما يمثل أزمة بالنسبة للفريق الأبيض إذا تكررت في لقاء النصر".

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التشكيل الأساسي مفتاح مباراة الزمالك والنصر 


أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الزمالك عليهم التخلص من العصبية والتوتر أمام النصر السعودي، مشيرا إلى أن المباراة يجب أن تكون ممتعة، وقد تشهد المفاجأة من جانب نجوم القلعة البيضاء، مشددا على أن أوسوريو لن يغير طريقته في المباراة المرتقبة وقال: "أوسوريو يلعب بطريقته منذ 4 أشهر ومن الصعب أن يقوم بالتغيير في لقاء النصر السعودي، وسيلعب بنفس الطريقة المعتادة".

وأضاف: "أوسوريو عليه ان يواجه النصر السعودي بتشكيل طبيعي، وان يلعب كل لاعب في المركز، ويوجد ثنائي في وسط الملعب، لابد من اللعب بقوة وإصرار على تحقيق المكسب".

وزاد: "الزمالك في حاجة للعب بشكل أفضل لمواجهة النصر السعودي، طريقة اللعب والتشكيل الأساسي هم مفتاح المباراة بالنسبة للفريق، على أوسوريو أن يستعد بشكل أفضل".

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