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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم شوجر دادي على منصة شاهد

شوجر دادي
شوجر دادي

طرحت منصة شاهد vip عن فيلم شوجر دادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم ، وذلك بعد أسابيع قليلة من رفعه من دور العرض السينمائي في مصر. 

 

يشار إلى أنه يشارك في بطولة فيلم "شوجر دادي"، كل من النجوم “ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، تامر هجرس، فرح الزاهد، مي الغيطي”، وهذا العمل من والفيلم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

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وكانت منصة شاهد قد طرحت فيلم فيلم “ فضل ونعمة ” من بطولة ماجد الكدواني ،  هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

 

فيما تدور أحداث فيلم فضل ونعمة في إطار كوميدي، حيث تدور الأحداث حول أسرة مصرية تمر بأزمة مالية، ويقرر رب الأسرة تخطي الأزمة بافتتاح مطعم يُطلق عليه اسم فضل ونعمة، ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.

 

ومن ناحية أخرى، تستعد منصة شاهد vip ، لطرح فيلم 19 ب خلال شهر اغسطس الحالي ، والعمل من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح . 

 

شوجر دادي أحداث فيلم فضل ونعمة تامر هجرس بيع بيومي فؤاد فيلم شوجر دادي فيلم فضل ونعمة

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